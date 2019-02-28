تحذير.. قلم سحري يساهم في سرقة كل أموالكم!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي الوسائل الخادعة التي يعمد إليها المحتالون لسرقة الآخرين. آخر هذه الأساليب التي يجب الانتباه إليها هي باستخدام "قلم سحري".

ويؤدي هذا القلم إلى سرقة أموالٍ العديد من الأشخاص، حيث يعمد المحتالون إلى التواصل مع المتعاملين باعتبارهم ممثلين لمؤسسات كبرى مثل المصارف، ويطلبون منهم إصدار شيك ضمان موقع "على بياض" من دون إدراج قيمته. ويقوم المحتالون بإقناع المتعاملين بالسماح لهم بتعبئة التفاصيل على الشيك باستخدام القلم السحري، الذي يختفي حبره بعد فترة من الاستخدام. وعندها، يقوم المحتالون بإعادة كتابة اسم مستفيد مختلف ومبلغ محدد على الشيك، ليتمّ صرف الشيك بواسطة طرف ثالث.

ولتفادي مثل هذه الإحتيالات، يجب عدم إصدار شيك بدون كتابة اسم المستفيد، مع استخدام القلم الخاص لتحرير الشيكات، وعدم استخدام الأقلام التي يقدمها طرف غير معروف. والأهم، هو التحقق من هوية الشخص الممثل من خلال الاطلاع على بطاقة هويته، أو الاتصال بالشخص المستفيد أو المؤسسة التي يدعي الطرف الآخر أنه يمثلها.

مصدر الصورة: alittihad

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