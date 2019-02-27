وأخيراً.. عالمٌ يكشف عن سر نجاح الحياة الزوجية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنّ "الباحثين بدأوا بإجراء أبحاث لتحديد الجينات المرتبطة بـ السعادة الزوجية، والخطوات الواجب اتباعها لتحقيق اختيارات ناجحة لشركاء الحياة".

وفي هذا السياق، أكّد البروفيسور ريتشارد ماتسون، المتخصص في علم النفس بجامعة "بينغهامتون" الأمريكية أنّ "اختبارات التشابه والتوافق في العلاقات بين الأزواج وفقاً لـ جينات محددة، هو أمر حقيقي"، موضحاً أنّ "نتيجة الاختبار التي تمت على مراقبة التوائم المتماثلة وراثياً والتي يتم تربيتهم بشكل منفصل، كشفت أنهم محكومون بجينات تجعلهم يتبعون نفس الخطوات في تقييم اختياراتهم لشركاء الحياة، ما يشير إلى بعض المساهمة الجينية الدائمة في الحياة الزوجية".

ويشير ماستون إلى أنه "لديه اهتمام طويل الأمد بتحديد العوامل المساهمة في تحقيق الزواج السعيد، ومنها كيفية إدارة الأزواج للخلافات"، مؤكداً أنه "بات يولي اهتماماً متزايداً لاستكشاف المحدّدات الجينية".

إلى ذلك، وبما أنّ "الجينات تكمن وراء الاختلافات الفردية في مجموعة واسعة من الخصائص التي يعتقد أنها ذات صلة بالزواج"، لفت ماتسون إلى أنّ "مهتم على وجه التحديد بالجين oxtr وهو الجين المستقبِل لهرمون أوكسيتوسين، الذي يشار إليه باسم "هرمون الحب"، والذي يلعب دوراً مهماً في الارتباط العاطفي، كما أنه يغمر الأمهات عند ولادة أطفالهن".

وأشار البروفيسور ماتسون إلى أنه "يقوم بدراسة الجين OXTR، الذي ينظم إفرازات هرمون الأوكسيتوسين، في سياق كيفية قياسه لتحديد الزيجات الناجحة، والارتباط العاطفي بالمحيطين بكل فرد". وبحسب البروفيسور، فإنّ "هذا الجين يرتبط بمجموعة من الظواهر المرتبطة بالسلوك الاجتماعي للإنسان، مثل الشعور بالثقة والمساواة الاجتماعية".

مصدر الصورة: Fox News

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