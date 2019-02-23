باحثون ألمان يتوصلون لتحليل دم للكشف عن سرطان الثدي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

قال باحثون ألمان من مستشفى جامعة هايدلبرغ إنهم طوروا "أول تحليل دم" للكشف عن سرطان الثدي، ووصفوا اكتشافهم بأنه "علامة فارقة" في تشخيص المرض.

ويعتمد الفحص الجديد بشكل رئيسي على أخذ عينة من الدم لتحليها، ووفقا للمستشفى، فإن سرطان الثدي هو نوع السرطان الأكثر شيوعا بين النساء في ألمانيا، مشيرة إلى أنه في عام 2018 تم تشخيص إصابة حوالي 70 ألف امرأة بالمرض.

وفي بيان مكتوب، يقول كريستوف زون، المدير الطبي في المستشفى وفريق الباحثين أنه إذا تم الكشف عن سرطان الثدي في وقت مبكر، فهناك "فرصة بنسبة 95 بالمئة" لعلاجه.

ولأسباب متعلقة بقانون براءات الاختراع، قال الباحثون للصحفيين إن تفاصيل النتائج التي توصلوا إليها لم تنشر بعد في الدوريات الطبية قبل العرض الذي قدموه .



وقال كريستوف زون، المدير الطبي في المستشفى، خلال عرض في دوسلدورف إنه في حين لا يوجد أي تحليل لتحديد ما إذا كانت المرأة مريضة أم سليمة، فإن "أخذ عينة من السائل" إجراء غير جراحي يمكنه أن يحدد ما إذا كان "هناك مؤشر على المرض "أم لا.

وأضاف زون أن تحليل الدم، الذي سيتم تسويقه في وقت لاحق هذا العام، لا يهدف إلى منافسة التصوير الإشعاعي التقليدي على منطقة الصدر أو التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي بالرنين المغناطيسي (إم.آر.تي).

وتابع أن هذه "طرق مختلفة تماما" لاكتشاف ما إذا كانت المرأة تعاني من سرطان الثدي أم لا.



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