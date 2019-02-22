ما لا تعرفه عن الفيتامينات.. إحداها يضرّ بالكلى!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثيرون من مشكلة نقص الفيتامينات في الجسم، الامر الذي يستدعي تدخلاً من الطبيب لمعالجتها، كونها تنعكس بشكلٍ سلبي على الجسم.

ولذلك، فإنّ العديد من الأشخاص يعمدون إلى تناول الفيتامينات الصناعية، التي تمّ الإثبات علمياً أنها لا تقل جودة عن الفيتامينات الموجودة في المواد الغذائية، وتركيبها الكيميائي وامتصاصها في الجسم لا يختلف عن الطبيعية.

غير أنّ نقص الفيتامينات لا يأتي بسبب سوء التغذية فقط، بل أيضاً بسبب أمراض عديدة أبرزها اضطراب في نبيت الأمعاء أو المعدة، وتناول مضادات حيوية أو هرمونات لفترة طويلة، فضلاً عن التدخين وشرب الكحول.

ومع هذا، فإنّ بعض الأشخاص يعانون من نقص فيتامينD، الناجم عن عدم التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق لفترة طويلة. وبذلك، فإنّ التعويض بالفيتامينات الصناعية يعتبر الحلّ الأبرز لم يعاني من نقص الفيتامينات، مع عدم الإكثار من جرعة الفيتامين D لأنه قد يسبب بمشاكل في الكلى. وبالنسبة للحوامل، فإنه فيجب عليهن الحذر من تناول فيتامين А، لأنه قد يؤثر في نمو الجنين.

ووفقاً للدراسات، فإنّ الفيتامينات التي تتراكم في الجسم هي التي تذوب في الدهون وهي A ،K ،F ،E وD، أما البقية فتخرج من الجسم. ومن المهم الانتباه إلى عدم تناول فيتامينات تحتوي على نسبة عالية من اليود والكالسيوم، لأنها مخصصة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في عمل الغدة الدرقية.

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