لمن هم دون الثلاثين.. احذروا تناول الأطعمة الغنية بالدهون

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف باحثون من جامعة "Qingdao" في الصين أنّ "تناول الأطعمة الغنية بالدهون في العشرينات والثلاثينات من العمر، يسبب نقصاً في البكتيريا الجيدة في الأمعاء، كما أنّ النظام الغذائي غير الصحي يؤدي إلى تعديل "الميكروبيوم" الذي يحطم الطعام في المعدة، ويُحدِث ارتفاعاً في علامات الالتهاب في جميع أنحاء الجسم".

وخلال بحثهم، أخضع العلماء 217 شخصاً للدراسة، وجميعهم أصحاء وتترواح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً، وقسموهم إلى 3 مجموعات غذائية. وأثناء ذلك، قدم الدارسون إلى هؤلاء الأشخاص نسباً مختلفة من الكربوهيدرات، الأرز الأبيض والقمح والدهون وزيت فول الصويا، فيما حافظوا على كمية الألياف والبروتين نفسها بين جميع المشاركين.

إلى ذلك، فقد اتّبع كل مشارك نظاماً غذائياً معيناً لمدة 6 أشهر، ثم قيّم الباحثون تأثير ذلك على بكتيريا الأمعاء والعلامات الالتهابية في عينات الدم والبراز. وبعد تلك المدة، تبيّن أن المشاركين في المجموعات الـ3 خسروا وزناً، في حين أنّ الذين اتبعوا نظاماً غذائياً قليل الدسم، انخفض وزنهم بمعدّل أكبر.

وتبيّن للباحثين أنّ "المشاركين الذين اتبعوا نظاماً غذائياً قليل الدسم زاد لديهم عدد البكتيريا المفيدة التي تنتج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، فيما انخفض تعداد البكتيريا نفسها لدى المجموعة التي اتبعت نظاماً غذائياً عالي الدهون. أمّا مرضى السكري من النوع 2، فقد زاد لديهم عدد البكتيريا السيئة في أحشائهم، وأدى ذلك إلى ارتفاع مستويات المواد الكيماوية التي يعتقد أنها تسبب الالتهاب".

مصدر الصورة: Imgur

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