القاتل الصامت سرطان المثانة.. ماذا تعرف عنه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

سرطان المثانة هو واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، يحدث سرطان المثانة في الرجال بشكل أكثر تكررًا مقارنةً بالنساء وعادة ما يؤثر على كبار السن، على الرغم من احتمالية حدوثه في أي عمر.

وتتمثل الأعراض الشائعة لسرطان المثانة في مشاكل المسالك البولية ووجود الدم في البول ووجود آلم وانسداد في مجرى البول.

ومع ذلك فهذه الأعراض ليست خاصة بسرطان المثانة فقط وإنما يمكن أن تحدث ً أيضا في العديد من الحالات الأخرى التي لا علاقة لها بالسرطان. وللتأكد من وجود سرطان المثانة يتم إجراء فحص يسمى بتنظير المثانة لفحص المثانة من الداخل وكذلك مجرى البول بحثا عن وجود أورام.

وأشار اخصائي اورام مسالك البولية الدكتور ثامر القصب إلى أن أسباب سرطان المثانة تشمل :

- التدخين وغيره من وسائل تعاطي التبغ.

- التعرض للمواد الكيميائية، وخاصة العمل في وظيفة تتطلب التعرض للمواد الكيميائية.

- التعرض للإشعاع سابقًا.

- تهيج مزمن لبطانة المثانة.

- حالات العدوى الطفيلية، وخاصة لدى الأشخاص الذين يقيمون في مناطق معينةأو يسافرون إليها.

وأضاف الدكتور ثامر القصب أن علاج سرطان المثانة يتم عن طريق تشخيص الطبيب المعالج و بعرض الحالة على فريق العيادات متعددة التخصصات، الذي سيقوم بتحديد الخطة العلاجية المناسبة للمريض بناء على مدى انتشار المرض في الجسم.

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