10صور تكشف الكثير عنك.. ماذا تقول الحيوانات عن شخصيتك؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي الخفايا حول شخصيتنا والتي لا يمكننا اكتشافها بشكلٍ مباشر. فبحسب الخبراء، فإنّ "العقل الباطني لدى الإنسان يحتوي على وحدة تخزين، تحافظ على كل ما يعجبه وعلى كل ما لا يحب، إلى جانب المعتقدات والمخاوف والذكريات والمهارات. فهي جميعها مبنية على ما رآه الإنسان وما اختبره بالتجربة". وهناك الكثير من الأمور التي تقع عيننا عليها، وفي هذا الحالة ترى العين الصورة الكاملة، لكنّ العقل يختار ما يتعلق بالشخصية.

وفي هذا الصدد، نشر موقع "برايت سايد" مجموعة من الصور التي تتضمن مجموعة من الحيوانات. يهدف هذا الإختبار إلى إطلاعك على تفاصيل تتعلق بشخصيتك، تبعاً لأول حيوانٍ يلفت انتباهك أولاً في الصورة، فإليك التالي:

1- حمار وحشي

إذ رأيت الحمار الوحشي أولاً، فإن ذلك يدلّ على الأمور التالية في شخصيتك:

- كلامك مؤثر وجذاب.

- أنت شخصية نشطة وعفوية.

- يتبعك الناس دائماً.

- لديك مهارات مميزة في التوصل.

- تسعى إلى كل شيء في حياتك.

2- القطة

إذا رأيت القطة أولاً، فإنّ ذلك يكشف الأمور التالية عن شخصيتك:

- أنت شخص لا يحب التحدث كثيراً ويعتقد الآخرون أنك خجول.

- تفضل المراقبة من البعيد وتحليل ما تراه بدلاً من أن تكون مشاركاً في الحدث.

- لا تهتم لآراء الناس.

- لديك القواعد الخاصة بك، كما أنك مستقل وتتمتع باكتفاءٍ ذاتي.

3- البطة

إن رأيت البطة أولاً، فإنّ ذلك يعني أنك:

- متفائل بنسبة 100%.

- تعيش اللحظة وتحب اختبار الحياة بكل تفاصيلها.

- تسعى لاكتشاف أشياء جديدة.

- لا حدود للفضول لديك.

4- الكوالا

الكوالا يقول الكثير عن شخصيتك:

- أنت هادئ جداً.

- شخص لطيف وحساس.

- لا تحب الحفلات الكبيرة.

- تسعى إلى مساعدة الآخرين دائماً.

5- الفيل

يكشف الفيل التالي عن شخصيتك:

- تهتم بشدة بمن حولك.

- انت مخلص ومسؤول، ويمكن الاعتماد عليك.

- تجد الحلول للمشاكل بسرعة.

- لا تهزمك أي أزمة.

6- الدب

إذا لاحظت الدب أولاً، فإنّ ذلك يعني أنك:

- منطقي، محافظ، تقليدي.

- هادئ ومراقب ولا تحب الأماكن المزعجة.

- حساس جداً ودبلوماسي.

- لا تحب القرارات المتسرعة.

7- الزرافة

إذا كان الزرافة أول حيوان تراه، فأنت:

- شديد المرونة.

- يمكنك التكيف مع أي مجموعة وستصبح أساسها.

- بسيط جداً وواقعي.

- حساس ومخلص لأصدقائك.

- لا تحب الروتين.

8 - الأرنب

تدل رؤيتك للأرنب أولاً على الأمور التالية:

- أنت مبدع للغاية.

- مليئ بالطاقة.

- تتمتع بخصال العدل.

- لديك حس الفكاهة.

9 - الأسد

إذ رأيت الأسد أولاً، فإن ذلك يدل على أنك:

- قائد بالفطرة.

- تعرف كيف تقنع الناس ولديك حس الهيمنة والقوة.

- لا تخاف من التحديات.

- أنت منافس جداً ولديك مهارات استراتيجية غير عادية.

10 - البومة

إذا رأيت البومة، فإنّ ذلك يدلّ على التالي:

- أنت شخص تحليلي عميق التفكير.

- تفضل العمل بمفردك.

- تحب الترتيب والتنظيم وتكره الفوضى.

- رغم أنك غير اجتماعي، إلّا أن الآخرين يحبون مرافقتك بسبب حسك الفكاهي.

مصدر الصور: برايت سايد

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