10 صور رائعة تخدعك عند النظرة الأولى.. شاهدها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يصادف الإنسان في حياته الكثير من الأمور الملفتة، والتي تحمل في طياتها الكثير من الغرابة التي لا يتوقعها أحد. فهناك أشياء عديدة يراها الشخص لأول مرّة خارج إطارها الحقيقي، لكن عند التدقيق بها يتأكد من ماهيتها.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "برايت سايد" مجموعة من الصور الرائعة والملفتة التي تخدع العين:

1- سيارات الشرطة.. ترتيب بإتقان

2- عندما يعانق الكتاب الجبال

3- الأشجار المصفوفة.. لوحة ولا أروع

4 مكعبات ملونة.. انها روعة الطبيعة

5- ضوء الشمس والمنارة

6- البيض المرتب

7- كرة الثلج الطبيعية.. كأنها اصطناعية بدون تعرجات

8- رأس الهرّ وطعامه.. الكيس جمعهما

9- الحذاء الشفاف

10- أكوام التوابل: لوحة رائعة

مصدر الصورة: برايت سايد

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