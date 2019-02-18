مفاجأة.. حاسوب "آبل" ينتظر صاحبه 30 عاماً لاستكمال اللعبة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هي مفاجأةٌ قد لا تخطر على بال أحد. أن ترى حاسوباً قديماً ناهز عمره 30 عاماً وما زال يطالب صاحبه باستكمال اللعبة التي بدأها قبل عقود، هو أمرٌ في غاية الغرابة.

هذا ما حصل فعلاً مع جون فاف، الأستاذ الجامعي في جامعة "فوردهام" في نيويورك، الذي عثر على حاسوبه البالغ من العمر 30 عاماً مغطى بالتراب في علية منزل والديه. بحسب موقع "cnn"، فإنّ الحاسوب هذا هو من طراز "آبل 2 إي" الذي أصدرته شركة "آبل" عام 1986". وكان سعر هذا الحاسوب يبلغ حينها 1395 دولاراً، لكنّ "آبل" آثرت توقيف تصنيعه في العام 1993.

وعبر حسابه على "تويتر"، عمد فاف إلى نشر صورٍ لهذا الحاسوب، مشيراً إلى أنه "عندما كان عمره 10 سنوات، وضع قص لعبة قديم، وسأله الحاسوب إذا كان يريد استكمال لعبة محفوظة وعثر على واحدة". وأضاف: "أنا الآن أشعر أنني في سن العاشرة مجدداً".

وتابع: "وجدت العديد من الأقرا المرنة فيها العديد من الألعاب المختلفة بما فيه ميلونوير، نيورومانسر، و ديكاثلون أولومبيكس".

ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل عثر فاف أيضاً على "نسخ محفوظة من واجباته المدرسية عندما كان في المرحلة الثانوية، إلى جانب مذكرة من والده الذي وافته المنية قبل عامٍ من الآن"، وقال: "لقد وجدت هذه رسالة مكتوبة لي من والدي في عام 1986. حينها كان عمري 11 عاماً، وكنت أمكث في مخيم صيفي".

إلى ذلك، فقد قام فاف بعرض الحاسوب على أطفاله لمعرفة ردود فعلهم. وفي هذا الإطار، لفت فاف إلى أنه "طفله البالغ من العمر 9 سنوات صرخ مستغرباً: هذا كمبيوتر؟". وختم: "سؤال طفلي لم يقتصر على ذلك، بل أيضاً شمل الأقراص المرنة التي وجدها غريبة الشكل".

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