هنديان يدخلان "غينيس" بـ"تبادلهما الأحضان"! (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دخل صديقان هنديان يدعيان برابهاكار وماهيش من ولاية أندرا برديش في الهند، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما كسرا رقماً قياسياً جديداً بتبادلهما الأحضان 105 مرات.

وفي فيديو منشورٍ لهما عبر "انستغرام"، ظهر الصديقان في وصلة احتضان متواصل وسط حشدٍ من الناس، في ظلّ رقابة مسؤولين من "غينيس" الذي عمدوا إلى احتساب عدد مرات الأحضان المتبادلة بينهما.

وفي ختام الإختبار، أعلن مسؤولو "غينيس" أن "الصديقين تعانقا 105 مرات، وكسرا الرقم القياسي السابق 79 عناقاً، الذي كان حققه صديقان باكستانيان هما شمس خان وعرفان محسود".

مصدر الصورة: انستغرام

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