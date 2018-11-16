شركة "IKEA" تسعى لمعالجة التلوث في الهند.. إليكم الخطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "إيكيا" السويدية المتخصصة في بيع الأثاث بالتجزئة حول العالم، أمس الخميس، أنها "ستبدأ بجمع قش الأرز من المزارعين في شمال الهند، لاستخدامه كمواد خامٍ لمنتجاتها التي تُباع هناك".

وفي هذا الإطار، تقول هيلين دافيدسون، مديرة الإستدامة في "آيكيا" بمنطقة جنوب آسيا أنّ "طموح الشركة هو خلق نموذج لكيفية الحدّ من تلوث الهواء، وستكون الهند أول سوق تقوم فيها "آيكيا" بتحويل رواسب الأرز إلى مواد خام لمنتجاتها". وفيما لم تكشف دافيدسون عن كمية قش الأرز التي ستحصل عليها "آيكيا"، إلاّ أنها كشفت أنّ "الأخيرة تعمل مع المنظمات غير الحكومية والموردين وصغار المزارعين من أجل الحصول على قش الأرز المتبقي والحصول عليه".

ويعمد المزارعون في الهند إلى حرق بقايا حصاد الأرز والقش، باعتبار ذلك طريقة جيدة لاعداد الحقل لموسم الزراعة في الفترة المقبلة. وفعلياً، فإنّ الدخان الناتج عن حرق بقايا الحصاد، هو ممارسة منتشرة في ولايات شمال الهند مثل البنجاب وهاريانا وأوتار براديش، إلى جانب بعض المناطق في باكستان، وهو أسباب الضباب الدخاني الكثيف الذي يغطي دلهي كل شتاء. وبحسب تقديرات الحكومة الهندية، فإنّ "حرق المحاصيل يمثل ربع تلوث الهواء في عاصمة الهند كل عام".

ويدخل قش الأرز في استخدامات عدّة بما في ذلك الأعلاف للماشية والسماد العضوي. إلاّ أن "آيكيا" لم تكشف عن المنتج الذي ستطلقه من قش الأرز. إلاّ أنه وبحسب دافيدسون، فإنّ "النموذج الأولي سيكون هاجزاً في نهاية العام 2018، وسيكون متاحاً للبيع في متاجر آيكيا في الهند بحلول عام 2019 - 2020".

مصدر الصورة: كوارتيز

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