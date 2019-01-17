ملايين المستخدمين في خطر بسبب خلل في لعبة فورت نايت

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة



قال باحثون من شركة تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز (Check Point Software Technologies) في تقرير يوم الأربعاء 16 كانون الثاني/ يناير، أن خللاً في فورت نايت (fortnite) لشركة إيبيك غايمز (Epic Games)، يضع ملايين المستخدمين في خطر التعرض لهجمات قرصنة إلكترونية.

وقد قام بعض القراصنة بإرسال رابط إلى المستخدمين يصل إلى حساب المستخدم بعد النقر عليه، ما يمكن المهاجمين من شراء عملة افتراضية، واستخدامها لشراء معدات في اللعبة يمكن نقلها بعد ذلك إلى حساب منفصل وإعادة بيعها.

ويمكن للهاكر أيضاً الدخول إلى المحادثات التي يديرها اللاعب وأصدقاؤه، والتي يمكن استخدامها لاستغلال مالك الحساب، وغالباً من هم دون سن 18 عاماً.

وجاء في بيان أرسلته الشركة عبر البريد الإلكتروني من موقع إيبيك غايمز Epic) (Games: "لقد تم إعلامنا بنقاط الضعف وسرعان ما تمت معالجتها" وأضافوا في البيان "نشجع اللاعبين على حماية حساباتهم بتغيير كلمات المرور السرية واستبدالها بأخرى أقوى، وعدم مشاركة معلومات الحساب مع الآخرين".



هذا ولم يكن واضحاً ما إذا كان قد تم استغلال الضعف الذي اكتشفته Check Point من قبل.

يشار الى أنه وحتى شهر تموز /يونيو، وصل عدد لاعبي فورت نايت إلى 125 مليون شخص، وكانت اللعبة في طريقها إلى تحقيق 2 مليار دولار لموقع إيبيك غايمز.

وتدور اللعبة حول معركة كرتونية تتمحور أحداثها حول مواجهات، يتحارب اللاعبون فيها من أجل الحصول على الأسلحة والموارد.

وأشارت شركة تشيك بوينت الى العيب الذي تم اكتشافه قائلة " إنه إلى جانب هذا الغزو الكبير للخصوصية، فإن المخاطر المالية واحتمالات الاحتيال كبيرة".

وكان رئيس قسم بحوث المنتجات في الشركة، أوديد فانونو، قد اعلن أن أطفاله الذين يبلغون من العمر 6 أعوام و9 سنوات يلعبون فورت نايت، كما يفعل ملايين من الأطفال في جميع أنحاء العالم، وأضاف "أطفالك يلعبون لعبة ويمكن للناس الاستماع إلى ما يفعلونه".

وقال فانونو "يعتقد الطفل أنه يتحدث إلى طفل في الـ 12 من العمر، لكنه في الواقع يتحدث إلى أشخاص بالغين يطلبون من الطفل إرسال صورة لهم مقابل سلاح جديد".

يذكر أن مطور اللعبة إيبيك (Epic) يكسب المال من فورت نايت (Fortnite) عن طريق فرض رسوم على اللاعبين، عند شرائهم الأشياء الإضافية في اللعبة مثل الأزياء والدعائم.

وفي تشرين الأول /أكتوبر، جمع موقع إيبيك 1.25 مليار دولار من مجموعة مستثمرة شملت شركة (KKR & Co) وشركة فولكان كابيتال (Vulcan Capital)، وكلينر بيركنز (Kleiner Perkins) في صفقة تقدر قيمتها ب 15 مليار دولار.

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