مصورة تحفظ قصص الأشجار المعمرة بصور توثق تاريخها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعيش أكثر من 3 تريليون شجرة على كوكب الأرض، ومع ذلك لا يعرف الكثير قصص تلك الأشجار التي عاصرت أجيالاً ومئات الأحداث حول العالم، لذلك نشر موقع "ماي مودرن مات" (My Modern Met) مقابلة مع المصورة بيث مون التي وثقت قصص الأشجار المعمرة وتاريخها على مدار سنوات.

في عام 1999، أخذت المصورة بيث مون على عاتقها مهمة توثيق قصص الأشجار التي عاشت لمئات وآلاف السنين إذ سعت إلى الأشجار المعمرة التي كانت "فريدة من نوعها وفي حجمها الاستثنائي، ومورثاتها، أو الفولكلور".

وجدت بعض مواضيعها من خلال البحث المستمر وابتداءً من بريطانيا، انتقلت عبر الولايات المتحدة وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا للوصول إلى أشجار البلوط التي حملت أسماء "ملكات" عبر العصور وأشجار "بوباب" التي لها شكل إبريق الشاي.

وأعربت مون للموقع عن اندهاشها من قدرة هذه الأشجار على التحمل والتكيف في أقسى الظروف وقالت "بعض الأشجار القديمة تتجوف من الداخل مع تقدمها بالعمر وكوسيلة للبقاء على قيد الحياة ترسل الشجرة جذراً رقيقاً إلى مركز الجذع الذي سيستمر في النمو من الداخل".

وأضافت مون أن العديد من الأشجار تواجه حالياً خطر الانقراض كما أن معظمها يقضي بفعل الجراد أو شح المياه في أماكن مختلفة، وتعمل حالياً على مشاركة شغفها بالموضوع بمحادثة حول الحفاظ على هذه الكنوز الشجرية.

مصدر الصور: My Modern Met

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