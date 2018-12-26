بعد اختطافها لمدة 32 عاماً.. سيدة أرجنتينية تعود إلى أهلها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد أكثر من 30 عاماً، عادت امرأة أرجنتينية إلى عائلتها، بعدما اختطفتها عصابات الإتجار بالبشر في ثمانينيات القرن الماضي.

وبحسب "BBC"، فإن "عودة المرأة البالغة من العمر 45 عاماً، حصلت بعد عملية مشتركة بين السلطات الأرجنتينية والبوليفية". وخلال الفترة الماضية، ظلّت المرأة في عداد المفقودين، إلى حين تلقت الشرطة في الأرجنتين معلومات عن وجودها في مدينة بيرميخو جنوبي بوليفيا.

وعلى الأثر، قامت الشرطة بتحديد موقع المنزل الذي أشارت المعلومات إلى احتجاز السيدة الأرجنتينية بداخله. وعليه، فقد عملت على تحرريها مع ابنها البالغ من العمر 9 سنوات.

إلى ذلك، فقد أعلنت السلطات الأرجنتينية في بيان إن "السيدة الأرجنتينية التي كانت محتجزة منذ الثمانينيات من القرن العشرين تمكنت أخيرا من الوصول إلى منزل عائلتها في مدينة مار ديل بلاتا الأرجنتينية". إلاّ أن البيان لم يفصح عن تفاصيل إضافية، خصوصاً لناحية الجهة الجهة المسؤولة عن خطف المرأة منذ ما يزيد على 32 عاماً.

مصدر الصورة: europetimes.online

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