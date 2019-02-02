دراسة جديدة تكشف.. "فيسبوك" يزيد تعاسة المستخدمين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعتي نيويورك وستانفورد، أنّ "استخدام الفيسبوك بشكل يومي، يؤدي إلى تعاسة المستخدم، في حين أن الابتعاد عنه يرفع من مستوى السعادة لديه"، موضحة أنّ "تعليق المستخدمين لحساباتهم على فيسبوك لمدة شهر، يمكن أن يحسن حياتهم الشخصية والذهنية والنفسية".

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإنّ الدراسة التي تندرج تحت عنوان "التأثير الصحي لوسائل التواصل الإجتماعي"، كشفت أنّ "الابتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي يؤدي إلى تراجع المعرفة والمعلومات، لاسيما في المجال الإخباري والأحداث المحلية والإقليمية الجارية".

وطالت الدراسة 2844 مستخدماً أمريكياً ممن يستخدمون الموقع 15 دقيقة على الأقل يومياً، كاشفة أنّ "تعطيل صفحة الفيسبوك أدى إلى زيادة التفاعل الإجتماعي الشخصي مع الأسرة والأصدقاء، إلى جانب تفعيل نشاطات أخرى مثل مشاهدة التلفزيون سواء بصورة منفردة أو مع آخرين".

ووفقاً لـ"إندبندنت"، فإنّ "النتائج أظهرت تحسناً واضحاً في الصحة النفسية لدى المستخدمين، حيث شعروا بالسعادة، وذلك عبر تقليل مستويات الاستقطاب السياسي، خصوصاً وأنها جاءت قبل فترة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية". وأوضحت النتائج أيضاً أنّ "الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي أدى بالمقابل إلى تراجع المعرفة والمعلومات بشأن الأحداث الجارية".

"فيسبوك" تعلق

بدوره، أعلن متحدث رسمي من "فيسبوك" في إطار تعليقه على الدراسة أنّ "فرق عمل الشبكة تعمل على تعزيز الصلات المهمة والحيوية عبر منصاتها المختلفة"، موضحاً في حديث لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنّ "الدراسة هذه تناولت هذا الموضوع بالتحديد، ولا يمكن النظر إليها أبعد من ذلك".

مصدر الصورة: WBLI

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