تعرف على ما يطلق من مصطلحات على "الجمبري" في العالم العربي!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

رغبة منها في التقريب بين مختلف الثقافات تنشر صفحة أخبار الآن على فيسبوك دورياً سلسلة من الأسئلة التفاعلية تحت اسم " ما اسمه في بلدك ؟ " ، آخر تلك الأسئلة كان السؤال عن اسم "الجمبري " .

السؤال لقي تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين ، إذ جمع أكثر من 11 الف إعجاب، كما أعيد نشره أكثر من 33 مرة ، بينما علق عليه أكثر من 1200 شخص.

Heba Ashour من ليبيا علقت "اسمه جمبري عندنا في ليبيا "

ونظراَ لغلاء سعره علقت Salima Sfi ساخرة "هادا حلم صعب المنال في بلادي العزيزة الجزائر و اسمه Crevette كرووفات العزيزة "

أما لانا من سوريا Lana Bitar فعلقت " جمبري قريدس روبيان صراصير البحر كلو بيمشي المهم هي أطيب أكلة بالعالم "

بينما Hdid Wan فعلق " عندنا الجمبري ..او كروفاث وهناك نوعان الاحمر يسمى كروفاث روايال والكروفاث الابيض العادي"

Marwan Samy علق باسم الجمبري في بلدين عربين "جمبري بمصرروبيان بالسعودية "

ومن العراق علق أدريس السبعاوي " براعصيات محمصه كلش طيب"

ويعتبر الروبيان من أكثر المأكولات المائيّة الغنيّة بالعديد من العناصر الغذائيّة، فهو يحتوي على البروتينات الضروريّة مثل التربتوفان والسيلينيوم، ويعدّ مصدراً رئيسيّاً لكثير من المعادن كالحديد، والفسفور، والنحاس، والزنك، والمغنيسيوم، ويحتوي على نسبة مقبولة نوعاً ما من الكالسيوم، والصوديوم، والمنغنيز، بالإضافة إلى احتوائه على الفيتامينات، مثل: (E ,B6, D, B, B12)، والكولين، والقليل من كل من: (B2, B1, C) وحامض البانتوثينيك والفوليك.



اقرأ أيضاً :

عشرات الأثرياء يملكون اكثر من 150 مليون أقل ثراء بأمريكا

دراسة: أصحاب العيون البنية معرضون لإضطرابات عاطفية بالشتاء