دراسة: أصحاب العيون البنية معرضون لإضطرابات عاطفية بالشتاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( health.usnews )

هل كنت تتخيل أن لون عيونك يمكن أن يكون له علاقه بحالتك النفسية ؟ هذا صحيح، فقد استطاع علماء اثبات أن أصحاب العيون البنية معرضون للإصابة بالاضطرابات العاطفية الموسمية أكثر من أصحاب العيون الزرق.

ووجد الـباحث لانس وركمان ، أستاذ علم النفس في جامعة ساوث ويلز في المملكة المتحدة علاقة بين امتلاك لون عيون بني وبين الاصابة بما يعرف علميا بـ" SAD اختصار لـ" Seasonal affective disorder "وهو الاكتئاب العاطفي الموسمي ، وهو شكل من أشكال الاكتئاب الذي يبدأ عادة مع قصر النهار في الخريف والشتاء ويتوقف من تلقاء نفسه عندما تعود أيام الربيع الطويلة.

وقدم الباحث وركمان ، ورقة بحثية في المؤتمر السنوي لجمعية علم النفس البريطانية في وقت سابق من هذا العام. بعنوان "Blue eyes keep the blues away" العلاقة بين SAD ، والعواطف المؤطرة ، ولون العيون".

في ورقة البحث تم مسح عينة مكونة من 175 طالبًا من جامعة ساوث ويلز وجامعة جيرن الأمريكية ، ووجدت أن الأشخاص ذوي العيون البنية كانوا أكثر عرضة بشكل ملحوظ إلى الشعور بتغيرات مزاجية موسمية من ذوي العيون الزرقاء.

وقال الباحث وركمان: إن دراسات أخرى قد بحثت في العلاقة بين لون العين والاصابة بالاضراب العاطفي الموسمي ، "لكنهم فعلوا ذلك كمسألة جانبية. ويضيف " أردنا أن نجعل العامل الرئيسي لدراستنا هو لون العين وربط ذلك بعلم النفس التطوري".

ويسعى الباحث إلى دراسة فيما إذا كان لون العين مرتبطًا بأشكال أخرى من اضطراب المزاج ، مثل الاكتئاب الشديد أو الاضطراب ثنائي القطب.

