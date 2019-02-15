طفل صغير بين يدي قرد لا يريد التخلي عنه! كيف سينقذوه؟ فيديو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (dailymail )

فيديو يخطف الأنفاس، لقرد يعانق طفلاً صغيراً لا يتجاوز عمره العامين ، ويبدو أنه لن يتخلى عنه وفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

و اختطف القرد الطفل الصغير من داخل منزله في منطقة هاريانا في الهند ظنا منه أن الصبي الصغير يمكن أم يكون رفيق لعب جديد !



و شوهد هذا الحيوان الذي يتواجد بكثرة في هذه المنطقة وهو يعانق الصبي رافضاً إعادته لذويه.



ويمكن رؤية القرد في الفيديو الذي نشره موقع دايلي مايل، وهو يتمسّك بابن العامين ويجلس معه على جانب الطريق بينما يحاول أن يلعب بشعر الطفل.



وعندما اقتربت احدى السيدات لإنقاذ الطفل، تشبّث به القرد بقوة رافضاً السماح لصديقه الجديد بالرحيل.



مصدر الصورة: dailymail

اقرأ أيضاً:

أمريكا .. العثور على نمر يعاني السمنة في منزل مهجور! (فيديو)

صورة على "فيسبوك" تكشف مصير سيدة مفقودة.. ماذا حصل؟