أمريكا .. العثور على نمر يعاني السمنة في منزل مهجور! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات أنباء )

عثر شخص بالصدفة على نمر يزن حوالي نصف طن في منزل مهجور في مدينة هيوستن الأمريكية. وقد سارعت السلطات إلى نقل النمر إلى مكان مؤقت.

وقد حضر الموظفون إلى ملجأ برشلونة في الساعة الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء حيث من المتوقع أن يبقى فيه مؤقتاً ، وقاموا بتحميل النمر ، الذي كان في قفصه الأصلي ، إلى مقطورة أخرى وقام طبيب بيطري بفحص بصري له قبل مغادرتهم.

يُذكر أن الوزن المتوسط للنمور يتراوح ما بين 108 و226 كغ.

وقال مسؤول الملجأ بأنه تلقى مكالمات عديدة من جميع انحاء الولايات المتحدة لتقديم المساعدة لرعاية القط الكبير.

جدير بالذكر أنه ليس من القانوني امتلاك أي نوع من الحيوانات البرية الغريبة في مدينة هيوستن ، بما في ذلك النمور.

وقال أحد المسؤلين عن رعاية الحيوان "الحيوانات البرية ليست حيوانات أليفة ، ولا يمكن ترويضها ، ويجب أن تكون في منشأة لديها الموارد والأخصائيين الذين يمكنهم الاعتناء بهم".

وغادر النمر لمنزله الجديد فى حوالى الساعة 10:45 صباح الثلاثاء ليبدأ رحلته إلى مزرعة كليفلاند اموري بلاك بيوتي الممتدة على مساحة 1400 فدان في مورشيسون بتكساس ، وفقا لما ذكرته جمعية هيوستن للإنسان.

مصدر الصور : Charles Fisher + .click2houston

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