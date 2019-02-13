صورة على "فيسبوك" تكشف مصير سيدة مفقودة.. ماذا حصل؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت السلطات الأمريكية من العثور على امرأة مفقودة، بعد أن تم تغيير صورتها على "فيسبوك" إلى صورة مروعة أثارت الرعب بين عددٍ من متابعيه.

وفي التفاصيل بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ "السيدة آشلي ديلارد، شوهدت لآخر مرة وهي تستقل سيارة زرقاء، وقد تم الإبلاغ عن فقدانها يوم الجمعة الماضي. إلا أن تغيراً طرأ على صورة ملفها على فيسبوك أوحى بأنها قد تعرضت لحادث ما، إذ أظهرت الصورة هاتف ديلارد محطماً ومليئاً بالدماء".

وأدى هذا الأمر إلى هلعٍ في صفوف عائلتها. وعندها، بدأت عمليات البحث عنها، من دون أي يتم العثور على أي أثرٍ لها.

وتلقت والدة ديلارد إتصالاً من إبنتها الأخرى، أخبرتها فيه أنّ "إتصالاً ورد إليها من إمراة تدعي أنها آشلي، وطلبت منها أن تنبه أسرتها، كما زعمت أنها كانت في مكان ما وتحتاج للإتصال بالطوارئ".

بعد العديد من عمليات البحث المتواصلة، تمّكنت الشرطة من العثور على ديلارد على قيد الحياة في منطقة إيسلي بولاية ساوث كارولينا. وتوازياً، فإنّ الشرطة مستمرة بتحقيقاتها بالحادثة لكشف ملابساتها ومعرفة هوية من قام باستبدال الصورة على "فيسبوك".

مصدر الصور: mirror.co.uk

للمزيد:

أمريكا .. العثور على نمر يعاني السمنة في منزل مهجور! (فيديو)