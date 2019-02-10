البقوليات تنضم لقائمة الأيام العالمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



يحيي العالم اليوم "اليوم العالمي للبقول"، والذي يتم تدشينه للمرة الأولى لينضم لقائمة الأيام العالمية, وذلك لتأكيد مساهمة البقول في الزراعة المستدامة , وتحقيق خطة عام 2030

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة FAO أن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة جديدة لزيادة الوعي العام بالمنافع الغذائية التي توفرها البقول.

ولفتت المنظمة أن البقول ليست مجرد بذور مغذية، وإنما تساهم في أنظمة غذائية مستدامة وفي عالمٍ خالٍ من الجوع.

وأشارت أنه بموجب القرار A/RES/73/251، قرّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يكون يومَ 10 فبراير يومًا عالميًا للبقول، لتأكيد مساهمة البقول في تحقيق خطة عام 2030.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع منظمات أخرى، إلى تيسير الاحتفال باليوم العالمي للبقول.

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