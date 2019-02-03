غذاء الألياف والحبوب الكاملة يحمي من الأمراض المزمنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

توصلت دراسة جرت بتكليفٍ من منظمة الصحة العالمية إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على مزيد من الألياف والحبوب الكاملة , قد يعني انخفاض خطر الموت المبكر والأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

وبحسب الباحثين فقد ارتبطت الحمية المرتفعة من الألياف بانخفاض 15 إلى 31 في المئة في خطر الموت والمرض ،

وهذا يعني ثلاث َ عشرة وفاة أقل وستُ حالات أقل من أمراض القلب التاجية لكل الف مشارك في الدراسة.

كما شهد الأشخاص الذين يَعتمدون على غذاء مرتفع في الحبوب الكاملة فوائد مماثلة ، مع انخفاض ٍ في المخاطر بنسبة تتراوح بين 13 و 33 في المئة .

ما أدى إلى انخفاض عدد الوفيات بمقدار ستٍ وعشرين حالة وسبع ِ حالاتٍ أقل من أمراض القلب التاجية.

وبحسب الباحثين فإن كل ثمانية غرامات أخرى من الألياف الغذائية في اليوم نتج عنها وفياتٍ وحالاتِ أمراض القلب التاجية والسكري من النوع الثاني وسرطان القولون والمستقيم أقل بنسبةٍ تتراوح بين 5 و27 في المئة.

وتابَعوا ان كل 15 غرامًا إضافية من الحبوب الكاملة يوميًا تـَعني انخفاضًا بنسبة 2 إلى 19 في المئة في الوفيات وحالاتِ أمراض القلب التاجية والسكري من النوع 2 وسرطان القولون والمستقيم.



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