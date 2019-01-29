ماذا تطلقون على الشخص الذكي بلهجتكم؟سؤال لقي تفاعلاً هائلاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسميات غريبة وعجيبة كثيرة منتشرة في اللهجات العربية المتنوعة ، وبين الحين والآخر ، تنشر صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، سؤالاً تفاعلياً ، لتقارب بين الشعوب وتفتح باب التعارف بين أصحاب اللهجات المختلفة في العالم العربي ..

آخر الأسئلة في سلسة " ما اسمه في بلدك ؟" نشرت آخبار الآن سؤال "ماذا تطلقون على الشخص الذكي بلهجتكم؟ " و حظي السؤال بتفاعل كبير إذ جمع أكثر من 3 الاف إعجاب ، وأكثر من 650 تعليق من قبل المتابعين الذين أتحفوا المنشور بأغرب المصطلحات الدارجة في الجزائر ، ليبيا ، مصر ، ودول عربية عدة .. نستعرض وإياكم بعضها ..





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