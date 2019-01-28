بعد سنوات من المساعي.. "آبل" توقف تطوير سيارتها الذكية!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت مصادر مقرّبة من شركة "آبل" عن "عزم الشركة التخلي عن مشروع Titan الهادف إلى انتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة"، موضحة أنّ "الشركة العالمية ألغت وظائف نحو 200 مهندساً كانوا يعملون على المشروع، وحول عدداً آخر من خبرائه للعمل في أقسام أخرى تابعة لها".

ولفتت المصادر إلى أنّ "آبل تسعى للاستفادة من خبرات بعض الخبراء لتطوير أنظمة التعلم الذاتي في الأجهزة الالكترونية".

وكانت "آبل" تطمح منذ سنوات إلى تطوير سيارة كهربائية غير مبسوقة، قادرة على الحركة عبر منظومات قيادة ذاتية متطورة. ولهذه الغاية، عمدت إلى استقطاب العديد من الخبراء والفنيين من شركات أخرى أبرزهم أندرو كيم، الذي عمل في تسلا على تطوير منظومات سيارات "Model 3" و"S" و"X" و"Y" الكهربائية المتطورة.

مصدر الصورة: EJ Insight

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