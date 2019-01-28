جثة ملقاة بمجرى مائي تثير الرعب بمدينة ألمانية ما حقيقتها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( dw )

عثرت شابة ألمانية كانت تتنزه عند قناة فيزل-داتلن بالقرب من مدينة مارل الألمانية على ما يشبه الـجثة ملفوفة بالأشرطة اللاصقة.

الجسم البالغ طوله 1.50 كان موضوعاً بشكل يشبه القرفصاء ما أثار رعب الألمانية الشابة، و دفعها إلى الاتصال بالشرطة والمطافئ.

و نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن المسؤول في مطافئ مدينة مارل، ميشائيل دوليغا، قوله: "من حيث الشكل والحجم كان الشيء الملفوف يشبه الإنسان، ما تطلب إخبار الشرطة. وفي النهاية شارك عشرون شخصاً من فرق الإنقاذ". وحينما قام موظفو مكافحة الجريمة بفتح اللفافة من الأسفل، فقد كانت مقطوعة الرأس، كانت المفاجأة. إذ لم يكن هذا الشيء سوى دمية من السيلكون عليها ملابس داخلية نسائية سوداء.

وأمام هذه المزحة الثقيلة من قبل مجهولين، لم يكن أمام رجال الإنقاذ سوى اصطحاب الدمية إلى مطافئ مدينة مارل، ومن المقرر التخلص منها اليوم الاثنين. وعلق دوليغا: "أعمل في المطافئ منذ عام 1993، لكني لم أشهد أمراً مثل هذا. كانت الدمية مهيأة لهذا المساء المشهود".

أما شرطة المدينة فقد بدأت تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كان رمي الدمية بهذا الوضع في القناة يشكل مخالفة قانونية أم لا.

و يقول المحقق مارتين كينتشكه لقناة "ار تي أل" الألمانية: "إذا ما عرف صاحب الدمية عن نفسه، فمن المؤكد انه سيحصل على دميته مرة أخرى". لكن يبدو أن عليه أن يجيب أولاً على بعض الأسئلة التي ما تزال مفتوحة حول سبب إقدامه على فعل ذلك ودفع بعض تكاليف فرق الإنقاذ والشرطة بسبب تصرفه. لكن لحسن الحظ لم تكن هناك أي جريمة أو جثة مجهولة ولم تتوقف حركة السفن في القناة بسبب هذه المزحة الثقيلة.

مصدر الصورة :dw

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