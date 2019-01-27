أمريكا.. رجلٌ يستعين بتمساحٍ لمعالجة اكتئابه! (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فجّر رجلٌ أمريكي يدعى جوي هيني مفاجأة أذهلت الجميع، حيث كشف أنّ "تمساحه والي الذي يبلغ طوله 5 أقدام، يساعده على التعامل مع اكتئابه، ويمنحه العناق".

وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة "نيويورك بوست"، فإنّ "الرجل البالغ من العمر 65 عاماً وهو من ولاية بنسلفانيا، أوضح أنّه تلقى موافقة من طبيبه لاستخدام التمساح لتلقي الدعم منه عاطفياً، بدلاً من استخدام أدوية الاكتئاب".

وقال الرجل: "عندما أعود للمنزل أجد والي، فأشعر بأن كل شيء على ما يرام. طبيبي يعلم ذلك وتعرف عليه قبل فترة".

ولفت هيني إلى أنّه "تم العثور على التمساح وهو بعمر 14 شهراً، وكان ينمو آنذاك بمعدل 16 قدماً في اليوم الواحد، وعمره الآن 4 سنوات".

ولفت الرجل إلى أنّ "والي مثل الكلب وأنه لم يسبق له أن أصاب أي شخص، وهو يخاف من القطط".

مصدر الصور: AP- Los Andes

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