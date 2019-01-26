جديد "بنتلي" في المئوية الأولى لتأسيسها: سيارات بـ200 ألف $

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد شركة "بنتلي" البريطانية لإطلاق الجيل الخاص من سياراتها هذا العام، إحتفالاً بالمئوية الأولى لتأسيسها.

ووفقاً للتسريبات، فإنّ "سعر هذه السيارات يصل إلى 200 ألف دولار، وستظهر في أوروبا خلال النصف الأول من العام 2019". ولفتت المعلومات إلى أنّ "السيارات الجديدة ستأتي بمحركات توربينية جبارة بـ 12 أسطوانة، وسعة 6.0 لترات أو أكثر، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم في أقل من 4 ثوان".

أما من الداخل، فستأتي هذه السيارة بقمرة مزودة بأفضل وسائل الرفاهية، ومقاعد جلدية واسعة، وشاشات متطورة على كامل واجهة القيادة.

مصدر الصورة: Car Logos

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