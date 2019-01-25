مواصفات رائعة لسيارة "فورد" الجديدة.. تعرفوا إليها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "فورد" الأمريكية، عن الطراز الجديد من سيارتها البيك آب "Ranger" الشهيرة، المزودة بمحركات ديزل المتطورة وناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات، إلى جانب العديد من أنظمة المساعدة المتطورة.

وبحسب بيانٍ للشركة، فإنّ "المحرك الجديد هو محرك ديزل تربو مزدوج بسعة لترين وبقوة 156 كيلووات/213 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 500 نيوتن متر، في حين يبلغ معدل الاستهلاك 9.2 لتر/100 كلم". وأوضحت الشركة أنّ "جميع المحركات تمتاز بوجود محفز SCR مع تقنية حقن مادة AdBlue، كما يمكن نقل قوة أقوى محركين عن طريق ناقل الحركة الأوتوماتيكي".

وأكدت "فورد" أنّ "سيارتها الجديدة تتوفر بـ3 موديلات مختلفة من حيث تصميم الكابينة، وللعملاء إمكانية الاختيار بين محركي ديزل تربو بقوة 96 كيلووات/130 حصان، ومعدل استهلاك 8 لتر/100 كلم، أو بقوة 125 كيلووات/170 حصان، ومعدل استهلاك 3.8 لتر/100 كلم.

وإلى جانب ذلك، فإن "البيك آب" الجديد مجهزة بنوابض متطورة، وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على منظم السرعات مع وظيفة التحذير من التصادم ومساعد الحفاظ على المسار والتعرف على اللافتات المرورية.

مصدر الصور: auto.offnews

للمزيد:

تجنب 8 أخطاء بسيطة لتحافظ على عمر سيارتك الافتراضي (صور)