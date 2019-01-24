تجنب 8 أخطاء بسيطة لتحافظ على عمر سيارتك الافتراضي (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( hiamag )

أخطاء بسيطة يرتكبها الكثيرون في تعاملهم مع سياراتهم ، ولا يدرون أنهم بهذا يقصرون عمر سياراتهم الإفتراضي ، إليك 9 من هذه الأخطاء الشائعة والمتكررة ..

1- استخدام نوع رديء من الوقود يتسبب في أضرار فادحة لمحرك السيارة ويقلل من عمره الافتراضي.

2- استخدام قطع الغيار الغير ملائمة في أي جزء من أجزاء السيارة لا يؤثر فقط بالسلب على كفاءة عمل السيارة ككل، وإنما على بقية أجزاء السيارة أيضا، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما ينطبق بشكل خاص على محرك السيارة.

3- الضغط بقوة زائدة على دواسة الفرامل يتسبب في إحداث أضرار مباشرة على الأجزاء الخارجية والداخلية لدواسة الفرامل وهو ما قد يجعل السائق أو صاحب السيارة يضطر لاستبدالها على فترات زمنية قصيرة.

4-المحاذاة الغير صحيحة لعجلات السيارات أثناء قيادة السيارة لها أضرار عديدة أهمها عدم استقرار حركة السيارة على الطريق.

5- تجاهل عمليات الصيانة والإصلاحات الدورية للسيارة يتسبب في التقليل من العمر الافتراضي وكفاءة عمل السيارة بمرور الوقت، كما يتسبب أيضا تفاقم الأضرار أو الأعطال التي قد تصاب بها السيارات أثناء عملها مما يزيد من تكلفة إصلاح السيارة في وقت لاحق.

6- وضع راحة اليد على مقبض ناقل الحركة في داخل السيارة وتركها في ذلك الوضع لفترات طوية أثناء قيادة السيارة يتسبب هذه العادة في إحداث أضرار في الأجزاء الميكانيكية لناقل الحركة في السيارة بمرور الوقت.

7- تجاهل تغيير زيت المحرك يتسبب في أضرار كبيرة في محرك السيارة وقد تتسبب بمرور الوقت في توقفه تماما عن العمل.

8- قيادة السيارة حتى نفاذ الوقود تماما من خزان الوقود في السيارة يتسبب في أضرار كبيرة لمحرك السيارة ويقلل من عمره الافتراضي.

مصدر الصور : hiamag

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