في جواب على سؤال تفاعلي.. العرب يشاركون حكمتهم وحكمة أجدادهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشرت صفحة أخبار الآن على فيسبوك حكمتها اليومية والتي كانت تقول "الفضيلة الكاملة هي ألا تفعل بغيرك ما لا تُحب أن يُفعل بك" ، وسألت متابعيها أن يشاركوا بدورهم بالحكمة التي يتبعونها في حياتهم .

المنشور حظي بتفاعل كبير على الفيسبوك فجمع أكثر من 120 إعادة نشر ، وأكثر من 13 تعليق وقرابة ال400 إعجاب ..

الأجوبة جاءت متعددة ، والحكم كانت متنوعة

Ghfran Mohamd Kadri علقت بالقول إن حكمتها الأساسية هي " احب لاخيك ماتحب لنفسك " وهي حكمة مشابهة لما نشرتها أخبار الآن وتابعت " انا كتير بمشي على هل مبدأ حتى لو بدعوه لله عز وجل ،وبتمنى كمان دعوة من اي غريب الي"

أما حكمة Mcm Zhiine Yare فهي " عود نفسك ع التجاهل ليس كل مايقال يستحق الرد.."

بينما Saida Saida اختارت الحكمة التي تقول " كن ابن من شئت واكتسب أدبا ، يغنيك محموده عن النسب"

وغدر زمن شارك حكمة "نتحمل شقاء اليوم من أجل حلم الغد "

اقرأ أيضاً :

سي إن إن تكشف قائمة الترشيحات لجوائز الأوسكار

الشقف مسرحية تونسية تكشف أسرار قوارب الموت