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في جواب على سؤال تفاعلي.. العرب يشاركون حكمتهم وحكمة أجدادهم

أخبار الآن | دبي  - الإمارات العربية المتحدة 

نشرت صفحة أخبار الآن على فيسبوك حكمتها اليومية والتي كانت تقول "الفضيلة الكاملة هي ألا تفعل بغيرك ما لا تُحب أن يُفعل بك" ، وسألت متابعيها أن يشاركوا بدورهم بالحكمة التي يتبعونها في حياتهم . 

المنشور حظي بتفاعل كبير على الفيسبوك فجمع أكثر من 120 إعادة نشر ، وأكثر من 13 تعليق وقرابة ال400 إعجاب .. 

الأجوبة جاءت متعددة ، والحكم كانت متنوعة 

Ghfran Mohamd Kadri علقت بالقول إن حكمتها الأساسية هي "  احب لاخيك ماتحب لنفسك " وهي حكمة مشابهة لما نشرتها أخبار الآن وتابعت " انا كتير بمشي على هل مبدأ حتى لو بدعوه لله عز وجل ،وبتمنى كمان دعوة من اي غريب الي"

أما حكمة Mcm Zhiine Yare فهي " عود نفسك ع التجاهل ليس كل مايقال يستحق الرد.."

بينما  Saida Saida اختارت الحكمة التي تقول " كن ابن من شئت واكتسب أدبا  ، يغنيك محموده عن النسب"

وغدر زمن شارك حكمة "نتحمل شقاء اليوم من أجل حلم الغد " 

 

 

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