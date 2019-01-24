شركة تقدم مكافآت لموظفيها بـ44 مليون دولار!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قررت إحدى الشركات في مدينة نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي الصينية، تحفيز العمال لديها على طريقتها الخاصة، وذلك مع اقتراب العام الصيني الجديد المعروف باسم "مهرجان الربيع".

وبحسب موقع "ndtv"، فإنّ "الشركة التي تدير مصنعاً لصبّ الحديد، عمدت إلى بناء جبل من المال بأوراقٍ نقدية، فاقت قيمتها الـ44 مليون دولار".

وأوضح الموقع أنّ "الشركة أرادت من خلال هذه الخطوة، إظهار المبلغ الذي تنوي تقديمه للموظفين في مكافآت".

وبناءً على ذلك، فإنّ الموظفين في الشركة البالغ عددهم 5 آلاف، سيحصلون على مكافأة تبلغ قيمتها 60 ألف يوان، أي ما يعادل 9 آلاف دولار لكل موظف.

وعادةً ما تبادر معظم الشركات الصينية إلى مكافأة موظفيها مع نهاية كلّ عام، وذلك من أجل تحفيزهم على العمل بجدّ أكبر.

(جبل المال الذي بنته الشركة - ndtv)

(ndtv)

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