العثور على كنز أثري كبير بمصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن المجلس الأعلى للآثار في مصر، العثورعلى مجموعة من المقابر والآثار التي تعود إلى فترة الهكسوس، الأمر الذي يعد بمثابة "كنز أثري" يوفر مزيدا من المعلومات الهامة عن تلك الحقبة الزمنية.

وقال رئيس قطاع الآثار المصرية أيمن عشماوي، إن البعثة عثرت على 20 قطعة أثرية حتى الآن جميعها تأخذ وضع القرفصاء، وتعود إلى فترة ما قبل الأسرات، ومعظمها في حالة غير جيدة.

وعُثر على الآثار خلال أعمال حفر للبعثة في منطقة " كوم الخلجان" الواقع على الحدود الفاصلة بين "محافظتي الشرقية والدقهلية"

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن المقابر تحتوي بداخلها على قطع حيوانية ملحقه بها، ومجموعة من الفخار الأسود المعروف بـ"فخار تل اليهودية" المميز لفترة الهكسوس.

كما عثرت البعثة على بعض المتاع الجنائزي داخل المقابر، منها مجموعة من الأواني الفخارية وبعض الأدوات الحجرية، مثل الشفرات والسكاكين البدائية.

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مصدر الصورة: موقع وزارة الآثار المصرية