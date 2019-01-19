الزواج عبر الإنترنت الأكثر نجاحا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصبح الزواج عبر الانترنت واسع الانتشار في أيامنا هذه، فمواقع التعارف تتميز بوجود شريحة كبيرة جدًا من الازواج الذين تتوافق صفاتهم مع ما قد يرغب به أي شخص من مواصفات لشريك الحياة. فكبسة واحدة قد تكون كافية للتعرف على فتاة الأحلام أو فارس الأحلام.

وجدت دراسة حديثة قام بها باحثون في جامعة فيينا النمساوية أن الأزواج الذين التقوا عبر الإنترنت كانوا أقل عرضة للطلاق وأكثر رضى بشريك حياتهم. وأظهرت الدراسة أن الأزواج الذين التقوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانوا أكثر سعادة وأن معدل الطلاق لديهم أقل.

وأكد الباحثون بجامعة فيينا أن علاقات الصداقة والحب والزواج عبر الإنترنت بين الأشخاص الذين لا تجمعهم علاقة مسبقة تكون أكثر نجاحا خاصة بين الأشخاص الذين لا ينتمون لنفس البيئة أو الثقافة.

كما كشفت الدراسة، أنّ التعارف عبر وسائل التواصل الإجتماعي لا يغيّر فقط بنية المجتمع، بل أيضاً هذا النوع من العلاقات يستمر لفترة أطول.

وقام الباحثون بتحليل عدة نتائج من الدراسات الأمريكية حول موضوع التعارف عبر شبكات التواصل الإجتماعي. وتبين أن التعارف عبر الإنترنت هو من أكثر الطرق شيوعاً للزواج بين الرجال والنساء.

وتقول الدراسة، إن التعارف عبر الإنترنت أصبح سببا في تغيير بنية المجتمع. فقد أصبح تواصل وتعارف أشخاص لا تجمع بينهم معرفة أو علاقة مسبقة، يساهم في التأليف بين أشخاص لا تربطهم أية صلة، ولكنهم قد يتقاربون في أسلوب الحياة وطريقة التفكير، وتخطيطهم للحياة المستقبلية.

وتفيد نتيجة الدراسة أن معضم العلاقات التي تبدأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستمر لمدة أطول و تتسم بالنجاح كونها أكثر استقرارا من علاقات أخرى.

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