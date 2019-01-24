تريد الاسترخاء.. إليك 10 دول هي الأفضل لعطل الاستجمام (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( Lastminute.com )

إذا كنت تبحث عن الاستراخاء ، والذهاب في عطلة بعيدة عنضغوطات العمل والحياة، فلا أروع ولا أفضل من السفر ، لكن ترى أي البلدان ستعطيك الاسترخاء الذي تحتاجه ؟

دراسة أجرتها Lastminute.com صنفت 10 دول بأنها الأفضل للاسترخاء..بعد تحليل عدد من العوامل بما في ذلك الحقوق الشخصية لمواطنيها إلى جانب عوامل الضوضاء وتلوث الضوء ودرجات الحرارة فضلا عن عدد العطلات الرسمية وعدد المنتجعات الصحية.

اليكم القائمة الكاملة بالترتيب العكسي

10- موريشيوس في المركز العاشر لقائمة البلدان الأكثر استرخاءً في العالم.

9- الهند في المركز التاسع لقائمة البلدان الأكثر استرخاءً في العالم.

8- اليونان في المركز الثامن لقائمة البلدان الأكثر استرخاءً في العالم.

7- الفلبين في المركز السابع لقائمة البلدان الأكثر استرخاءً في العالم.

6- قبرص في المركز السادس لقائمة البلدان الأكثر استرخاءً في العالم.

5- سيريلانكا في المركز الخامس لقائمة البلدان الأكثر استرخاءً في العالم.

4- نيوزيلاندا في المركز الرابع لقائمة البلدان الأكثر استرخاءً في العالم.

3- ايسلاندا في المركز الثالث لقائمة البلدان الأكثر استرخاءً في العالم.

2- أستراليا في المركز الثاني لقائمة البلدان الأكثر استرخاءً في العالم.

1- اندونيسيا في المركز الأول لقائمة البلدان الأكثر استرخاءً في العالم.

اقرأ أيضاً :

بوعويدة أو عنبروت أو إجاص.. تفاعل مع السؤال عن اسمها ببلدك؟

شاب يختفي من على متن سفينة فاخرة.. ماذا حدث؟