بوعويدة أو عنبروت أو إجاص.. تفاعل مع السؤال عن اسمها ببلدك؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اكثر من 295 مليون متحدث للغة الضاد، اللغة العربية، ولأنها لغة واحدة تجمع العديد من الشعوب، تتعدد لهجاتها وتختلف فيها معاني الأشياء واصطلاحاتها من دولة لأخرى ، أسماء الفواكه والخضار تختلف أيضاً من دولة لأخرى وأحياناً حتى في داخل الدولة من منطقة لأخرى.

صفحة أخبار الآن على فيسبوك أطلقت سؤلاً عن اسم فاكهة الكمثرى عند متابعيها حول العالم ، فجاءت الاجابات عجيبة وغير متوقعة ..

في الجزائر تسمى بـ بوعويدة بحسب اللهجة البربرية ، وتسمى أحياناً "إجاص" في مناطق أخرى في الجزائر

وفي اليمن يسمى عنبروت

وفي بعض المناطق في ليبيا تسمى حماصه ولا سموره

أما في موريتانيا بوار Poire

وفي تونس يسميها البعض نزاصه

و الكمثرى واحدة من الفواكه المفضلة عند الكثيرين حيث إنها تتميز بمذاقها الطيب وشكلها المختلف كما أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة والألياف التى تحافظ على صحة الجسم والبشرة والشعر.

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