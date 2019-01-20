لمَ حظي فيديو لأكبر قرش بالعالم يسبح قرب هاواي بتفاعل كبير؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بينما كان غواصان يسبحان بالقرب من جزر هاواي الأمريكية عثرا على أضخم قرش أبيض على كوكب الأرض صدفة .

وقرر الغواصان الاقتراب منه وتوثيق هذه اللحظة بكاميراتهما والتقطا الصور التذكارية معه.

الفيديو حظي فور نشره على منصة أخبار الآن على توتير حظي بتفاعل كبير ، إذ جمع قرابة الـ3 آلاف إعجاب ، وأكثر من 2200 إعادة نشر وأكثر من 270 تعليق .

معظم المعلقين تعجبوا من هدوء القرش وهدوء الغواصين الذين لم يخافوا الاقتتراب من السمكة المفترسة ، وبدأت سلسلة من التحليلات والتخمينات ، إجابة لسؤال .. لماذا لم يلتهم القرش الغواصين ..

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أطلق الثنائي مارك مولر وصديقه كيمبرلي جيفرز إسم "ديب بلو" على أنثي القرش الأبيض العملاق، بينما كانت تأكل جثة حوت نافق فى وسط المياه، حيث ظهر المشهد الدرامي الذى بدأ بمجموعة من قروش النمر تأكل فى جيفة الحوت، حتى ظهر هذا العملاق قادمًا من الأعماق، فأخلى الجميع المكان من أجله.



ونشر مولر الفيديو على الفيسبوك معلقًا: أكبر قرش أبيض في التاريخ.. طوله يصل إلى 7 أمتار.. إنه وحش حقيقي على قيد الحياة وليس من الأساطير".

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