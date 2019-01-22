زوجان يسكنان قارباً بعدما عجزا عن شراء منزل (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمدت سيدة تدعى جيسيكا بيتس (24 عاماً) مع زوجها ليام، إلى شراء قاربٍ للعيش عليه، بعدما ضاقت بهما السبل للحصول على قرض عقاري بغية شراء منزل.

وفي التفاصيل بحسب صحيفة "ديلي ميل أونلاين" البريطانية، فإنّ "الزوجين لم يتمكنا من شراء منزل بسبب دخلهما المنخفض، الأمر الذي دفعهما لشراء قارب وتحويله إلى منزلٍ صالح للعيش".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الفكرة هذه تمّ استلهامها من من فيلم الكابتن فانتاستك الذي شاهدته جيسكيا في نيسان/أبريل 2017، وقد ظهر فيه بطل الفيلم وهو يبني منزلاً لأطفاله فوق إحدى الأشجار".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "جيسيكا وزوجها اشتريا قارباً طويلاً بمبلغ 40.000 جنيه استرليني في يوليو/تموز 2017، ليصبح منزلهما الدائم مع طفلهما". وعبّر الزوجان عن سعادتهما بمنزلهما الخاص، الذي يجوب قناة أكسفورد المائية، رغم افتقاره إلى بعض مقومات الحياة الحديثة مثل شبكة الإنترنت، ومصادر الطاقة.

مصدر الصور: Media Drum World

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