قصة الطفل الإسباني العالق في حفرة تنال تعاطفاً على فيسبوك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عبر متابعو صفحة أخبار الآن على الفيسبوك عن تعاطفهم من قصة الطفل الإسباني ذي العامين ، العالق في حفرة منذ أكثر من أسبوع ، والتي نشرت بالأمس .

المنشور حظي بأكثرمن 3 الاف إعجاب وأكثر من 51 إعادة نشر وجمع قرابة المئة تعليق ، كانت في مجملها تبدي تعاطفاً مع ذوي الطفل الصغير ، وآخرون ألقوا اللوم على السلطات لتأخر نجدة الطفل ، بينما تمنى البعض الأخر فقط نجاة الطفل على الرغم من تضاؤل الآمال بعد مرور كل هذا الوقت .

وشبه البعض أيضاً الحادثة بواقعة أخرى حدثت قبل أيام في الجزائر مع الشاب العياشي محجوبي الذي ظل عالقا داخل ماسورة حديدية بأحد الآبار جنوب المسيلة الجزائرية لمدة 6 أيام كاملة ولم تتمكن السلطات من إنقاذه .

البث المباشر لعملية الانقاذ

وكانت السلطات الإسبانية قد أكدت بأنها تتوقع الوصول للطفل بحلول اليوم ، لكن لا تزال الأنباء غير واضحة بشأن انقاذه حتى الآن

وعاشت إسبانيا حالة من القلق خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات في سبيل إنقاذ طفل لم يتجاوز العامين من العمر، يُعتقد بأنه محاصر في حفرة عميقة منذ ستة أيام على الأقل.

وفي تصريح أدلى به «أنجيل غارسيا»، كبير مهندسي تنسيق عملية البحث والإنقاذ، يوم السبت الفائت 19 كانون الثاني / يناير 2019 لوسائل إعلام محلية، قال فيه إن ذلك التقييم يعتمد على أن «يسير كل شيء على ما يرام». مُضيفاً «غارسيا» أن عملية الحفر تتم لعمل فتحة، قبل أن يقوم اثنان أو ثلاثة من الخبراء في عمليات الإنقاذ المرتبطة بالتعدين، بحفر نفق أفقي إلى الموقع الذي تعتقد السلطات أن الطفل موجود فيه.



مصدر الصورة : independent

اقرأ أيضاً:

إسبانيا.. تضاؤل فرص نجاة طفل سقط في حفرة عمقها 110 مترا