بسبب كلمة سر الهاتف.. سيدة تقتل زوجها "حرقاً"!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقدمت سيدة أندونيسية تدعى إلهام كاهياني على إحراق زوجها حياً، بعد خلاف بينهما بشأن كلمة السر لهاتف الأخير. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ "الحادثة وقعت بينما كان الزوج الذي يدعى ديدي بورناما (26 عاماً) يقوم بإصلاح بلاطات سطح المنزل. وعندها، طلبت زوجته الهام أن يكشف لها عن كلمة السر لفتح هاتفه الخليوي".

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ "ديدي رفض طلب زوجته الامر الذي أدى الى احتدام الخلاف بينهما. وعندها، تحول الجدل إلى مواجهة كبيرة، إذ عمد ديدي إلى النزول عن السطح وضرب زوجته. وعندها، أحضرت الأخيرة علبة بنزين موجودة في البيت وصبتها على ديدي ثم أشعلت النار فيه.

وقال شاهد عيان يدعى أوجي أنّه "هرع إلى مكان الحادث بعد أن شاهد النيران وهي تندلع في جسد الزوج، وحاول إخمادها".

وإثر الحادث، تمّ نقل الزوج إلى مركز كيرواك الصحي، وأخضع لعلاج استمّر ليومين. وأظهرت الصور تعرض الجزء العلوي من جسمه للاحتراق، وكانت حروقه متفاوتة الشدة. ورغم محاولات الأطباء إنقاذ حياته، توفي ديدي متأثراً بإصابته. إلى ذلك، فقد اعتقلت الشرطة الأندونيسية الزوجة إلهام وأودعت في سجن مقاطعة إيست لومبوك في جزيرة لومبوك بإندونيسيا للتحقيق في الحادثة.

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