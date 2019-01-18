الصليب الأحمر يشارك في تحدي الـ10 سنوات بصورة طفل سوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ICRC"، على موقعها على "تويتر"، اليوم الخميس، صوراً للطفل السوري باسل، بينت معاناته في 10 سنوات من الأزمة.

وبحسب قناة "24 ae"، أشارت اللجنة الدولية، إلى أن الطفل السوري فقد بيته في محافظة حلب السورية مع بداية الأزمة بسبب المعارك، وعندما عاد بعد 10سنوات فقد يده اليمنى وأصيب بجراح في وجهه نتيجة انفجار لغم أثناء لعبه مع أصدقائه في الحي. وذكرت اللجنة، أن تأثير "تحدي العشر سنوات"، بدا واضحاً على الطفولة في سوريا.

واجتاح تحدي الـ10 سنوات، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مستقطباً عدداً من المشاهير، الذي يتضمن نشر صورتين الفارق بينهما 10 أعوام مرفقتين بهاشتاغ "10YearChallenge#".

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