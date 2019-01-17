دفع امرأة .. فانهالت عليه 3 نسوة بالضرب المبرح (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بوابة فيتو)

وقع رجل في شر أعماله بعدما اعتدى بالضرب على سيدة تشاجر معها، الرجل ظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتعرّض للضرب من قبل 3 نساء بعدما أقدم على دفع إحداهنّ إثر شجارٍ معها، إلا أنّهنّ لقّنه درساً قاسياً جداً.



الفيديو الذي تمّ تصويره في البرازيل، أظهر الرجل وهو يتشاجر مع امرأة وقام بدفعها بقوّة عندما كانت تسير أمامه، لتنهال عليه بالطاولة البلاستيكية لتشاركها امرأتان أخرتان، وانهلن عليه بالضرب المبرح واللكمات والصفعات ممّا تسبب في سقوطه على الأرض ولم يتمكّن من الدفاع عن نفسه.



ووفقاً لموقع "لايف ليك"، فقد ظلت النساء الـ 3 ينهلن عليه بالضرب وصفعه وسط ضحكات المارة الذين لم يتدخّل أحد منهم لفضّ الإشكال.





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