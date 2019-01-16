غوغل تعتزم إزالة تطبيقات خلال الأسابيع القادمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة غوغل، أنها سوف تبدأ في إزالة التطبيقات التي تطلب أذونات للوصول إلى الرسائل النصية القصيرة وسجل المكالمات من متجرها لتطبيقات أندرويد غوغل بلاي Google Play خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ويشمل ذلك إزالة التطبيقات التي لم يرسل مطوروها نموذج تصريح للحصول على أذونات، بالرغم من تواصل غوغل معهم عبر البريد الإلكتروني.

وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عن أنها سوف تغير سياساتها فيما يتعلق ببعض التطبيقات المنشورة في متجر غوغل بلاي، وذلك في سبيل إعادة السيطرة على حق الوصول إلى البيانات والأذونات الحساسة.

ويعني ذلك منع المطورين من طرح تطبيقات تتطلب الوصول إلى الرسائل النصية القصيرة أو سجل المكالمات في متجر غوغل بلاي في حال لم يكن ذلك مطلوباً لتشغيل الخصائص الأساسية للتطبيق وحصول مطور التطبيق على الأذونات اللازمة.

كما أوضحت غوغل: :نأخذ حق الوصول إلى البيانات والأذونات الحساسة على محمل الجد. ينطبق هذا بشكل خاص على أذونات سجلات الرسائل النصية القصيرة وسجل المكالمات، والتي تم تصميمها للسماح للمستخدمين باختيار برنامج الاتصال أو التراسل المفضل لديهم، ولكن تم استخدامها أيضاً لتمكين العديد من التجارب الأخرى التي قد لا تتطلب نفس مستوى الوصول".

وتسعى الشركة إلى تحسين إمكانية تحكم المستخدمين ببياناتهم الخاصة، ومنحت مطوري التطبيقات مدة تصل إلى 90 يوماً لمراجعة طلباتهم للحصول على أذونات، حيث تزايد الاهتمام بخصوصية المستخدم مع العديد من فضائح تسرب البيانات التي كانت تهيمن على عناوين الأخبار خلال العام الماضي، بما في ذلك قصة كامبريدج أناليتيكا مع شركة فيسبوك.

ويمكن للمطورين الذين تمت إزالة تطبيقاتهم إرسال إصدار جديد من تطبيقهم يحتفظ بالأذونات مع نموذج تصريح أذونات للسماح بمزيد من المراجعة من قبل غوغل أو إكمال نموذج تصريح الأذونات للحصول على تمديد حتى تاريخ 9 مارس/آذار قبل إزالة الأذونات أو الحصول على موافقة لحالة الاستخدام الخاصة بهم.

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