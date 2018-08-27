غوغل تجمع بياناتك حتى لو كنت في وضع التصفح المتخفي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة حديثة أن شركة غوغل لا تكتفي بجمع البيانات عنك في حال كنت مستخدما فعالا لتطبيقاتها، بل تتبعك أيضا عندما تتصفح الإنترنت حتى وإن كنت متخفيا. ويرجع ذلك إلى أنه في حالة تسجيل أحد المستخدمين الدخول إلى حساب غوغل أثناء فتح متصفح خاص، يمكن لملفات تعريف الارتباط التي يتم تركها في نافذة التصفح المتخفي تحديدها.

وبينما يتم جمع هذه البيانات باستخدام معرّفات مجهولة للمستخدم، فإن لدى غوغل القدرة على توصيل هذه المعلومات المجمّعة باستخدام بيانات اعتماد المستخدم الشخصية المخزنة في حساب غوغل، وفق ما تشير الدراسة.ومن المعروف أنه يمكن لغوغل أن جمع معلومات عن المستخدمين من أجهزة أندرويد المحمولة ومتصفحات كروم ويوتيوب إلى جانب منتجات غوغل الأخرى.

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لكن الدراسة الجديدة التي نشرت نتائجها، الثلاثاء الماضي، أشارت إلى حجم البيانات التي يمكن أن تجمعها غوغل عن المستخدم بدون علمه وهو يحسب أنه بأمان، وقد تم تجاهلها إلى حد كبير بالدراسات السابقة. يذكر أن غوغل يواجه دعوى قضائية بعد تحقيق صحفي كشف قيام شركة غوغل بتعقب المستخدمين عبر هواتفهم الذكية، حتى وإن كانوا يرفضون عملية التعقب.

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