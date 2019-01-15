ابتكار 9 أشياء غريبة لن تصدق أهميتها في منزلك (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هناك الكثير من الإبتكارات التي تجعل من المنزل رائعاً ومثالياً، علماً أن بعضها يكون غريباً. ولكي يكون منزلك مثالياً، لا بدّ أن يحتوي على أشياء عديدة أهمها:

- سرير يحتوي على خزانة

هو سرير يتضمن خزانة بداخله، حيث يمكنك توضيب ثيابك وكل أغراضك الشخصية داخله، ومن ثم إغلاقه للنوم عليه.

- قابس كهربائي

هو القابس المميز عن غيره، إذ أنه يأتي مع الحائط ويختفي معه عند عدم استعماله. وللاستخدام، يمكنك الضغط عليه ليظهر أمامك.

- آلة شفط الاوساخ

يجب أن تتوفر هذه الآلة في كل المنازل، إذ من خلالها يمكنك جمع الأوساخ على الأرض وتصويبها نحو هذه الآلة التي تلتقطها بشكلٍ تلقائي وسريع.

- خزانة توضيب أكياس الطعام

هي مهمة جداً في المطبخ، إذ يمكن للسيدة أن تضع مختلف أكياس البهارات والأطعمة عليها بشكلٍ مرتب ومنظم.

- أدراج لتعليق الأشياء

من خلال هذه الأدراج المميزة، يمكنك تعليق الكثير من الأشياء في المطبخ وغرفك.

- أبواب مستعارة

هناك الكثير من الأشياء في المنزل تريد إخفاءها. ولذلك، فإنّ هناك أبواباً وجدراناً مستعارة، يمكنك فتحها حينما تشاء. تساهم هذه الأبواب بإخفاء كل الأشياء عن أعين الآخرين، كما أن شكلها جذاب ورائع.

- الطاولة والحائط

هو ابتكارٌ رائع ولم يخطر على بال أحد. يتألف هذا الإبتكار من طاولة خشبية معها كراسيها، ويمكن توضيبهم جميعاً في الحائط. فالطاولة هذه لها قاعدة موجودة على الحائط، كما أن وزنها خفيف جداً الأمر الذي يجعل من حملها سهل جداً للصقها بالحائط وثني قواعدها. كذلك، يمكن أيضاً وضع الكراسي في مكانها على الطاولة عند الحائط وثني القواعد الخاصة بها.

- محفظة ومقعد

لدى الاطفال ألعاب كثيرة، الامر الذي يحتاج إلى محفظة كبيرة لتوضيبها. ومن هنا، فإنّ هناك محفظة كبيرة يمكن توضيب الألعاب فيها الأمر الذي يكسبها شكل مقعد للاستفادة بالجلوس عليه.

- قماشة مخصصة لحلق اللحية

وهي مهمة جداً للرجال، إذ أنه يمكنهم تعليقها بمرآة الحائط عند حلاقة الذقن. تساهم هذه القماشة في منع تساقط الشعر على الثياب أو عالأرض، كما أنه يمكن تنظيفها واستخدامها مرة أخرى.

للمزيد:

"غصون" مبادرة محلية لزراعة الأشجار في ليبيا