روبوت يتابع صاحبه في جميع أنحاء المنزل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

إبتكرت شركة ألمانية روبوتا جديدا يساعد في تأدية المتطلبات المنزلية و يتبع صاحبه في جميع أنحاء المنزل. وقال مسؤولون في شركة تيمي الألمانية أن الروبوت الجديد يبدأ فوراً عبر 16 جهاز إستشعار في رسم خرائط لبيئته المحيطة به ويحفظها في ذاكرته ثم يقوم بمساعدة أصحاب المنزل في أداء واجباتهم المنزلية.

و يضع روبوت جديد يسمى تيمى المستخدم في مركز تقنيته من خلال الجمع بين وظائف مكبرات الصوت الذكية مع الروبوت ذاتي التنقل الذي سيقوم بتنفيذ الأوامر بل ويتبع صاحب المنزل في جميع أنحاء بيته.

و يحتوي الروبوت Temi على 16 جهاز إستشعار تشمل كاميرات استشعار للعمق ونظام ليدار يستخدم نبضات ضوء الليزر لبناء صورة لبيئته واكتشاف الأخطار. و يقول مسؤولون في الشركة الألمانية المصنعة للروبوت الجديد "لقد استخدمنا تقنية تستخدم بشكل رئيسي في السيارات المستقلة ... وقمنا ببناء Lidar الخاص بنا والذي هو أكثر دقة وحساسية للاستخدام المنزلي. مع الجمع بين Lidar وكاميرات العمق يمكننا أن نرى بالفعل جوارب على الأرض ونتعرف على أن الجرو يتقاطع لأنه مع الجمع بين هذه المستشعرات لدينا خريطة لما يفترض أن تبدو عليه ، ويمكننا أن نرى ما يتغير ، ما الذي يتحرك. "

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