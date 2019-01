وأخيرا "HBO" تعلن عن موعد بث الموسم الأخير من "لعبة العروش"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكدت قناة HBO أن الحلقات الست الأخيرة من سلسلة Game of Thrones ستبث في النصف الأول من عام 2019.

ووفق ما نقله موقع "Stuff"، يحيط بالموسم الجديد للسلسلة الخيالية كمٌ كبيرّ من الغموض، إذ أن معلومات وتفاصيل قليلة في متناول وسائل الإعلام بعد انسحاب السلسلة من مؤتمر "كوميك- كون" الدولي في سان دييغو لهذا العام؛ من أجل الحفاظ على الغموض المحيط به.

وامتنع رئيس شركة HBO، كايسي بلويز، عن ذكر تفاصيل صغيرة حول الموسم الثامن والأخير خلال تواجده في مؤتمر صحفي تلفزيوني عقد في لوس أنجلوس، واكتفى بالقول: "إنه موسم رائع جدًا."

وصرَّح "بلويز" خلال مؤتمر صحفي لجمعية نقاد التلفزيون الأمريكية في بيفرلي هيلز، أن السلسلة لا تسلِّط الضوء على شخصية بحد ذاتها، إذ أن كاتبة السيناريو "جين غولدمان" لم تركز في العمل على بطولة نسائية أو ذكورية، فهي كاتبة عظيمة لا ينبغي حصرها بالكتابة عن شخصية نسائية بحد ذاتها، على الرغم أن المسلسل يتوافر على شخصيات نسائية قوية.

وأضاف بلويز أن السيناريو الذي قدَّمته "غولدمان" قد اختير من بين أربعة نصوص أخرى قدَّمها أكبر الكتاب، إلّا أن اختيار شبكة HBO وقع عليها.

وأشار أن السيناريو مختلف عن سابقه بالزمان والمكان، لكنه سيبقى في ذات الطابع.

تستند سلسلة حلقات "لعبة العروش" على سلسلة كتب بعنوان ""A Song of Ice and Fire من تأليف الروائي وكاتب القصص القصيرة من نوع الخيال العلمي والرعب والفنتازيا، "جورج ر. ر. مارتن".

يذكر أن الفصول الخمسة الأول من السلسلة التي أطلقت منذ عام 2011 مستوحاة من روايات "مارتن" وهي؛ A Game of Thrones ، و Clask of Kings ، و A Storm of Swords ، و Feast For Crows و A Dance with Dragons.

وحصد المسلسل 38 جائزة إيمي، كما رُشِّحَ خمس مرات لجائزة أفضل مسلسل تلفزيوني في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب".

