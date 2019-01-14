كيف تحقق أحلامك عن طريق قانون الجذب؟

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل فكرت يوما ما الفرق بين الأشخاص الناجحين الذين حققوا أحلامهم والأشخاص الذين لم يحققوا أيا منها وباءت محاولاتهم بالفشل؟ إنه قانون الجذب! فهناك من يحلم ويكتفى بمجرد التمني، وآخرون يصرون على تحقيق أحلامهم، وبذلك يجدبون تلك الأحلام عن طريق قانون الجذب.

آلاف الأفكار تكون لدينا في اللاوعي في اليوم الواحد، وحوالي %80 منها أفكار سلبية، غير أن بعض الأشخاص، معظمهم الناجحون، يقومون بالسيطرة على تلك الأفكار السلبية وتغييرها بأفكار إيجابية.

ووفقا لموقع "هيلثى ومان" يمكنك بدء تفعيل الطاقة فى تحقيق أحلامك وكل ما تتمنى من خلال استدعاء قانون الجذب من خلال مجموعة من العدات التي يجب أن تستخدمها في حياتك اليومية:¤WA5 4932

- العقل يرسل ذبذبات إيجابية إلى الروح:

أول مرحلة تكمن في التفكير الأكثر إيجابية، فيمكن للشخص أن يجذب النجاح أو الفشل بمغناطيسه العقلي، والذي يتمثل في طريقة تفكيره باستدعاء الأحداث الإيجابية والمفرحة والتي تأثر على الطاقة الروحية.

- التركيز كاف لتغيير طاقتك

بمجرد التركيز على الإيجابية والنجاح في كل ما حولك، تشع حياتك بالأمل والتفاؤل. وبمجرد التركيز على كل ما هو سلبي، تصبح ضحية القلق والخوف والاكتئاب وبالتالي أنت معرض إلى الفشل.

-تخلص من السلبيات المخزنة في اللاوعي

يجب التخلص من الأنماط السلبية التي تم تخزينها في اللاوعي مع طريقة جديدة للتفكير، وتنفيذ ممارسات إيجابية يومية مع الاستعداد لخوض تجارب ناجحة.

- الابتعاد عن المشاعر السلبية

قانون الجذب يتطلب أيضا دخول العقل في حالة من الهدوء لتأمل الأمور الإيجابية والابتعاد عن كلفة المشاعر السلبية والتي تأثر في المزاج، فذلك يساعد على سحب الانتباه عن الشعور بالحزن أو القلق.

- كتابة أحلامك مغناطيس يجذبها

كتابة أهدافك يساهم في خلق الخطوات التي يجب أن تتبعها ، وتحديد وسائل تحقيقها والتي تعتبر بمثابة مغناطيس لجذب الظروف المناسبة للنجاح في تحقيق الأهداف.

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