تخلص من رائحة النفس الكريهة بهذه الـ 6 أنواع الطعام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( Kitchensayidaty )

رائحة الفم الكريهة ، أمر محرج للغاية ، قد يؤدي ألى شعور الشخص بقلة الثقة بالنفس ، وقد تجعل منه شخصآً خجولا ًقليل الكلام وأحياناً حتى انطوائياً.. لكن لا يوجد مشكله بلا حل فبإمكانك التخلص من رائحة النفس الكريهة بحلول بسيطة تحسن من رائحة فمك، وعليك أن تعرف أن مجرد الالتزام بعدد مرات تنظيف فمك يومياً، يبعد عن فمك الرائحة الكريهة، تعرف على 6 من أنواع الطعام والمشروبات التي تساعدك في التخص من رائحة الفم الكريهة

1- الماء

بعد تناول أي طعام يجب شرب كمية وافرة من الماء، لأن ذلك يسهل عليك ابتلاع بقايا الطعام قبل أن تترسخ بين فراغات الأسنان واللثة وتنشيء البكتيريا التي تولد "الغاز" والذي هو في الواقع الرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم.

2-الجزر أو الكرفس

بعد الانتهاء من تناول وجبة دسمة تنبعث منها رائحة الثوم والبصل التي بمجرد اختلاطها مع بعضها البعض تنشيء رائحة كريهة، تناول الجزر أو الكرفس لأن لها نفس فعالية فرشاة الأسنان، وستخلصك تماماً من بقايا الطعام ولن تسمح للبكتيريا بمهاجمة أسنانك.

3-الشاي

بالإضافة لفعاليته في علاج جفاف الفم، يلعب الشاي دوراً كبيراً في تعزيز النفس الجيد، حيث وجد العلماء أن مركبات "البوليفينول" وهي عبارة عن مواد كيميائية موجودة في الشاي الأسود والأخضر، تمنع نمو البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

4- التفاح

تناول التفاح لن يخلصك من الرائحة الكريهة فحسب بل سيمنح فمك رائحة منعشة.

5- القهوة

قد تصدمك هذه الحقيقة، ولكن القهوة من المواد الغذائية المنعشة للفم بشرط أن تكون خالية من الحليب أو الكريما أو حتى السكر، حتى أن حبوب البن مفيدة جداً لصحة اللثة والأسنان.

6- البقدونس

من أيام الجدود ونحن نسمع أنه إذا تناولت أكلة ذات رائحة نفاذة فامضغ البقدونس، هذه النصيحة فعلاً في مكانها الصحيح، لذا تجد البعض يضع البقدونس على سفرة الطعام، حتى إذا تناول طعاماً دسماً يقوم بمضغه.

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