امرأة صينية تعجز عن سماع أصوات الرجال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

شخصت امرأة صينية تدعى تشين، بحالة طبية غريبة ونادرة بعد أن قالت إنها تعاني من حالة فريدة من الصمم إذ شعرت بأنها مريضة وأنها سمعت صوت طنين في أذنيها لكنها ذهبت إلى النوم معتقدة أن الأمر سيزول في صباح اليوم التالي، وعندما صحت من نومها في اليوم التالي أصيبت بالذعر إ لم تكن قادرة على سماع صوت صديقها أثناء حديثه معها.

ووفقا لوسائل إعلام صينية فقد سارعت تشين إلى مراجعة عيادة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى كيانبو في مدينة شيامين شرقي الصين، لكنها أدركت أنها تستطيع سماع صوت الطبيبة بكل وضوح.

إلا انها لم تكن قادرة على سماع صوت مريض ذكر دخل إلى العيادة، وشخصتها الطبيبة بحالة مرضية تعرف بـ"فقدان سماع الترددات المنخفضة".

وتعتقد الطبيبة أن الإرهاق والضغط الناجم عن ساعات العمل الطويلة ساهمت في حالة تشين المرضية، وهي عدم قدرتها على سماع الأصوات العميقة، وتتيح لها سماع الأصوات الحادة ذات التردد العالي، مثل أصوات النساء، وأوضحت ضرورة معالجة هذا المرض بسرعة، مشيرة إلى أنها تتوقع شفاء تشين من هذا المرض بالكامل.

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