البرازيل .. السماء تمطر عناكباً وترعب السكان (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( الغارديان )

مشهد مهول ومخيف ، عناكب تغطي السماء في البرازيل ما أرهب السكان المحليين فقد نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن "السماء تمطر عليهم عناكب، وذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة في جنوب شرق البرازيل والتي تسببت في سقوط شبكة ضخمة غير مرئية تم نسجها في السماء".



والتقط شاب يدعى جواو فونسيكا، مقطع فيديو للواقعة، وقال إنه "كان في رحلة مع عائلته إلى مزرعة أجداده، على بعد حوالي 250 كلم شمال شرق ساو باولو، ولاحظ أن السماء مغطاه بنقاط سوداء، الأمر الذي أصابه بالخوف، وبخاصة عندما سقط أحدها عليه، ليابين أنه أحد العناكب".

ويقول الخبراء إن هذه الظاهرة المذهلة، تحدث في المناطق الريفية البرازيلية في الطقس الحار والرطب، وقالت عالمة الأحياء كريستينا آن ريميس، إن تلك العناكب غير ضارة ولا تسبب حوادث، كما أن سمها ليس خطرا على البشر.



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